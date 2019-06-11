Большой эфир. Михеил Саакашвили даст интервью Радио НВ сегодня в 18:00
Сегодня, 11 июня, в 18:00 экс-президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили даст развернутое интервью Радио НВ.
Разговор с политиком состоится в рамках программы Новий вечір, которую проведет ее постоянный ведущий Дмитрий Тузов.
Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.
Партия Михеила Саакашвили Рух новых сил готовится к выборам в Верховную Раду Украины — и уже заявила, что пойдет на них самостоятельно.