Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Богдан Данилишин
Либертарианство и экономика. Что может изменить Зеленский
Илья Кенигштейн
Самоотверженные светлячки парламента
Сергей Фурса
Как Украине заполучить хороших депутатов
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Большой эфир. Михеил Саакашвили даст интервью Радио НВ сегодня в 18:00

Сегодня, 10:42
Цей матеріал також доступний українською
Большой эфир. Михеил Саакашвили даст интервью Радио НВ сегодня в 18:00 - фото

Александр Медведев / НВ

Михеил Саакашвили даст интервью Радио НВ

Сегодня, 11 июня, в 18:00 экс-президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили даст развернутое интервью Радио НВ.

Разговор с политиком состоится в рамках программы Новий вечір, которую проведет ее постоянный ведущий Дмитрий Тузов.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Партия Михеила Саакашвили Рух новых сил готовится к выборам в Верховную Раду Украины — и уже заявила, что пойдет на них самостоятельно.

Где вещает Радио НВ

Фото: НВ

Теги:   Михеил Саакашвили Радио НВ Интервью НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 16:53

img
Движение Честно составило рейтинг добропорядочности нардепов
Политика

Вчера, 15:07

img
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Финансы

Вчера, 15:23

img
Маркарова подтвердила намерение Минфина разместить семилетние еврооблигации

ТОП 3

Политика

9 июня, 16:57

img
Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
19821
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
13255
Политика

Сегодня, 14:14

img
КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады — онлайн
8988

Новости Одессы

img
В Одесской области объявили траур по погибшим в центре психического здоровья (список)
img
Последствия пожара в больнице: уцелела треть здания, остатки до сих пор тлеют (видео с высоты)
img
ГСЧС: пожар в одесской психиатрической больнице начался в помещении для сушки белья (фото)