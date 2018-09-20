20 сентября 2018, четверг

Большое интервью. Глава МИД Украины Павел Климкин в прямом эфире Радио НВ завтра в 18:00

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Павел Климкин станет гостем в прямого эфира на Радио НВ

Павел Климкин станет гостем в прямого эфира на Радио НВ

В пятницу, 21 сентября, гостем программы Підсумки тижня на Радио НВ, которую ведет журналист Татьяна Даниленко, станет глава МИД Украины Павел Климкин.  

Среди главных тем обсуждения в эфире: скандал с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье, разрыв Договора о дружбе с Россией, ситуация в Азовском море и переговоры Нормандской четверки. 

Программа Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 18:00 до 19:00. 

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

 

Где вещает Радио НВ

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове