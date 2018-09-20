Большое интервью. Глава МИД Украины Павел Климкин в прямом эфире Радио НВ завтра в 18:00

В пятницу, 21 сентября, гостем программы Підсумки тижня на Радио НВ, которую ведет журналист Татьяна Даниленко, станет глава МИД Украины Павел Климкин.
Среди главных тем обсуждения в эфире: скандал с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье, разрыв Договора о дружбе с Россией, ситуация в Азовском море и переговоры Нормандской четверки.
Программа Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 18:00 до 19:00.
Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.
- Cайт Радио НВ
- Канал Радио НВ на YouTube
- Подкасты Радио НВ в SoundCloud
- Страница Радио НВ в Facebook
- Страница Радио НВ в Instagram
Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.
Где вещает Радио НВ
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования