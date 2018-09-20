Большое интервью. Глава МИД Украины Павел Климкин в прямом эфире Радио НВ завтра в 18:00

В пятницу, 21 сентября, гостем программы Підсумки тижня на Радио НВ, которую ведет журналист Татьяна Даниленко, станет глава МИД Украины Павел Климкин.

Среди главных тем обсуждения в эфире: скандал с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье, разрыв Договора о дружбе с Россией, ситуация в Азовском море и переговоры Нормандской четверки.

Программа Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 18:00 до 19:00.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Где вещает Радио НВ