«Большой контроль». 60% украинцев стремятся к более сильной цензуре в интернете со стороны государства — соцопрос

18 августа, 12:29
Контроль за информацией в интернете (Фото:stevepb/Pixabay)

Контроль за информацией в интернете (Фото:stevepb/Pixabay)

60% украинцев поддерживают идею большего контроля информации в интернете для укрепления защиты от врага. В то же время против такого 30%.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного в июле по заказу Гражданской сети ОПОРА.

Одобрительно относятся к телемарафону Единые новости как методу формирования общей точки зрения 65%. Однако не разделяют такое мнение 17% опрашиваемых.

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В то же время большинство, состоящее из 60%, также хочет, чтобы СМИ имели возможность обоснованно критиковать действия властей. В поддержку линии власти выступают 32% опрошенных.

Исследование общественного мнения проходило в июле.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины ( кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля).

Методом опроса было опрошено 100 респондентов. Полевой этап исследования длился с 6 по 15 июля.

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Теги:   Соцопрос Цензура

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