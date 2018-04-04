Большинство за. Что думают украинцы о децентрализации

Более половины украинцев поддерживают децентрализацию власти. Об этом свидетельствует опрос, проведенный центром социальных исследований София. В то же время, пятая часть граждан негативно воспринимает передачу власти на места, а четверть – не определилась.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Наиболее положительно к децентрализации относятся жители западных регионов страны, там ее поддерживают более 60% опрошенных.

Что думают сторонники и противники децентрализации

Среди сторонников децентрализации почти 45% считают, что местные органы власти будут меньше зависеть от указаний центральных органов власти, смогут лучше определять приоритеты развития общин. А почти 42% сторонников децентрализации надеются, что общины смогут направлять больше средств на развитие социальной инфраструктуры - на дороги, детские сады, школы, больницы.

Около половины противников децентрализации опасаются, что из-за нее уменьшится контроль над деятельностью местных руководителей, возрастет произвол и коррупция на местах. Кроме того, более 46% противников децентрализации считают, что из-за нехватки средств местные общины не смогут должным образом содержать объекты социальной инфраструктуры, придется закрывать школы, больницы, перестанут ремонтировать дороги, падут инженерные коммуникации. Еще 45% тех, кто негативно относится к реформе местной власти, считают, что не все общины выигрывают от децентрализации, многие - разорятся и придут в упадок.

45% тех, кто негативно относится к реформе местной власти, считают, что не все общины выигрывают от децентрализации, многие - разорятся и придут в упадок

Одновременно с угрозой сепаратизма и возможностью потери страной культурной целостности децентрализацию связывают только 13% и 10% соответственно. Более 31% противников децентрализации считают, что без центра управлиня экономика окажется разбалансированной.

Исследование проводилось в марте. В нем принимали участие не менее 2000 совершеннолетних респондентов из всех областей Украины на подконтрольной территории.

Что уже сделано

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, это станет мотивацией для общин увеличивать свои возможности, полномочия и ресурсы. Совместно с международными партнерами, Евросоюзом и органами местного самоуправления была создана законодательная маршрутная карта децентрализации, содержащая 17 первоочередных законов. Зубко отметил, что 47 городов областного значения ждут принятия этих законопроектов, чтобы включиться в процесс децентрализации, который стартовал еще четыре года назад.

"1 апреля уже прошло четыре года с момента принятия концепции. Это был практически тот документ, который определял дорожную карту. Очень много шагов было сделано и по принятию законов и по имплементации этих законов в жизнь. Сегодня мы видим материализацию этой реформы. Не только из-за вопроса новых инфраструктурных объектов, дорог, детских садов, школ, спортивных учреждений, но и потому, что у нас есть уже 765 управленческих команд, которые внедряют эти проекты", - рассказал министр.

У нас есть уже 765 управленческих команд

Децентрализация против сепаратизма

Если бы децентрализацию в Украине внедрили еще в 2009 году, как планировалось, военного конфликта на Донбассе могло не произойти. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак. Он отметил, что в Донецкой области планировали создать шесть отдельных районов. Эти районы не имели бы рычагов, чтобы шантажировать центральную власть, зато им бы передали функции государственных органов, таких, как полиция и СБУ. Эксперт отметил, что эти учреждения были парализованы в 2014-м именно потому, что ими руководило не общество, а областные элиты.

"Если бы мы ее провели в 2009 году, когда была концепция утверждена, то у нас бы феномена Донбасса сейчас бы не было. Потому что децентрализация в первую очередь предусматривает передачу полномочий на базовый уровень, а времена городов-государств уже давно прошли. То есть регион не становится мощным от децентрализации, мощными становятся именно общины - наиболее базовый уровень. Он получает больше средств, больше полномочий и соответственно идет трансферт ответственности", - считает Ганущак.

Напомним, 3 апреля Верховная Рада отклонила новую редакцию законопроекта О службе в органах местного самоуправления с поправками президента. Этот документ предусматривал новую модель оплаты труда для сотрудников органов местного самоуправления, а также, как отмечают авторы, предусматривал механизм для более прозрачного принятия на службу.