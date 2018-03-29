Большая семерка призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Верховную Раду Украины принять законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменит требование об обязательном заполнении электронных деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционными активистами.

В совместном заявлении послов стран G7 в Украине отмечается, что текущие требования по е-декларированию не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам, а также существенно усложняют борьбу с коррупцией.

"Текущие требования... препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и улучшения экономического роста", - говорится в заявлении.

Послы стран «Большой семерки» (G7) остаются глубоко обеспокоенными приближению 1 апреля, конечной даты подачи Е-деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционных активистами. pic.twitter.com/FFKjq95dHg - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 29 марта 2018 г.

Напомним, что 1 апреля истекает срок подачи е-деклараций представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Смотрите также ЕС раскритиковал власти Украины за декларации для антикоррупционеров: отменят ли из-за этого безвиз?

Весной 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон О предотвращении коррупции. Эта инициатива расширила круг лиц, уполномоченных выполнять функции государства и которые должны подавать электронную декларацию. К субъектам декларирования также отнесли физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением и противодействием коррупции.

Международные партнеры неоднократно подчеркивали неприемлемость этой нормы. Однако несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона.

В Верховной Раде анонсировали очередное голосование за отмену этой нормы на 3 апреля.