Большая реформа Верховной Рады: как изменится работа нардепов

Сократить количество комитетов, тщательно формировать повестку дня, уменьшить бумажный документооборот. На реформе Верховной Рады уже неоднократно настаивали международные партнеры Украины.

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают реформу парламента. Это проект закона авторства Андрея Парубия, Игоря Гринева, Максима Бурбака, и Ирины Геращенко; законопроект, который подготовил нардеп Юрий Деревянко, и еще один документ, который инициировали нардепы Валерий Писаренко и Евгений Геллер. Все три проекта закона были зарегистрированы еще в мае 2016 года.

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Проект закона №4996 предусматривает создание нового парламентского органа - Совета комитетов. Он будет формировать повестку дня сессии и расписание заседаний. Обновленный порядок представления законопроектов на рассмотрение позволит проверять их на соответствие антикоррупционному законодательству, Конституции и международным обязательствам Украины. Кроме того, комитет парламента, который занимается конституционным правом, приобретает статус самостоятельного субъекта. Он сможет возвращать законопроект его инициатору. Документ предлагает новую процедуру прохождения депутатских запросов.

Законопроект №4996-2 имеет целью схожие задачи. Также он предлагает обеспечить законодательные гарантии деятельности парламентской оппозиции.

Законопроект №4996-1 отменяет ограничения участия внефракционных депутатов в работе парламента и его органов. Спикер Совета сможет подписывать законопроекты вместо президента. Это предусмотрено в случае, если президент в течение 15 дней после принятия закона его официально не поддержал или не вернул с замечаниями. Также устанавливается уголовная ответственность за использование карточки народного депутата.

Депутаты могут рассмотреть вопрос изменений в работе парламента уже в четверг, 22 марта. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета.

Ранее парламент утвердил 52 рекомендации миссии Европейского парламента в качестве основы внутренней реформы законодательного органа. В частности, предполагалось разработать стратегию перехода к электронному парламентаризму и сократить количество комитетов. Кроме того, в структуре Аппарата ВРУ должно быть создано отдельное подразделение по вопросам межпартийного диалога.

В эфире Радио НВ директор программы USAID РАДА Игорь Когут объяснил, что попытки воплотить межпартийный диалог уже инициировали. В целом реформа парламента повлияет на качество законопроектов и будет способствовать переходу к электронной модели работы, пояснил эксперт. Это сэкономит средства. Реформа также предусматривает уголовную ответственность за использование карточки другого народного депутата. И ставит вопрос о голосовании карточками отсутствующих депутатов.

К сокращению количества комитетов надо подходить очень рационально, поскольку некоторые из них выполняют функции, которые не дублируются ни одним министерством или другим государственным органом. Такое мнение в интервью НВ высказал представитель парламентского комитета по вопросам регламента Олег Куприенко. Он считает создание отдельного органа для межпартийного диалога нецелесообразным, поскольку эти функции, по его мнению, должен выполнять спикер парламента.

Напомним, что американские партнеры предоставляли рекомендации Верховной Раде по реформе парламента. Эксперты определили несколько факторов, которые обусловливают проблему разработки и принятия некачественного законодательства. Это, прежде всего, отсутствие стратегического видения формирования и реализации государственной политики.