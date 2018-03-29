Большая амбиция на 2018 год: удастся ли Украине приблизиться к членству в НАТО

Тема НАТО сейчас является одной из основных для Порошенко

Уже в этом году Украина начнет диалог с государствами-членами НАТО о введении для Киева Плана действий членства.

Об этом говорится в Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, утвержденной президентом.

Подробнее - в сюжете Радио НВ.

Одна из главных целей программы - подготовка государства к обретению членства в Альянсе. Она должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств в июле 2016 года в Варшаве.

"План действий относительно членства в НАТО является следующей амбицией Украины", - заявил президент Петр Порошенко.

Тема НАТО сейчас является одной из основных для президента. Еще во время своей пресс-конференции Вызовы-2018 он заявлял, что его команда обсуждает закрепление в Конституции норм по европейской и евроатлантической интеграции. А также, что даже в нынешних сложных условиях страну нужно переводить на стандарты НАТО.

Годовая национальная программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Документ предусматривает продолжение в этом году консультаций с государствами Черноморского региона, которые являются членами НАТО. Темой консультаций является политическая ситуация и ситуация безопасности в регионе, в частности на территории оккупированного Россией Крыма.

Украина планирует привлечь и использовать потенциал и практическую и консультативно-совещательную помощь НАТО и государств-членов, чтобы повысить свою обороноспособность в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации.

В июле этого года, во время саммита НАТО в Брюсселе, должно состояться заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Заместитель генсека НАТО Роуз Гьоттемюллер уже высоко оценила результаты сотрудничества между Украиной и Альянсом.

НАТО в этом году может пойти на расширение сотрудничества с Украиной

Украина постоянно находится в контакте с НАТО, отметил в комментарии Радио НВ директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. Но заявку на ПДЧ, добавил он, подавать не следует, пока не будет уверенности на 80% в том, что такая заявка будет принята. На сегодня, по его словам, вероятность принятия заявки составляет около 40%.

В Грузии нет ПДЧ так же, как и в Украине, но грузины смогли построить с НАТО тесные партнерские отношения, добавил эксперт.

Альянс в этом году может пойти на расширение сотрудничества с Украиной в контексте уже существующих трастовых программ, допустил в комментарии Радио НВ ескперт по международным вопросам Андрей Бузаров. Но говорить о полноценном сотрудничестве, по его словам, рано.

Экономика НАТО

Агрессия против одного члена Альянса означает нападение на все объединения. И, кроме вопросов безопасности и обороны, важна экономическая составляющая.

В Североатлантический альянс входят 29 государств. Военные расходы стран-членов альянса растут третий год подряд. В прошлом году их рост составил 4 и 3 десятых процента. Совокупный оборонный бюджет составил почти 946 млрд долларов.

Меньше всего в оборону вкладывает самый молодой член НАТО - Черногория - 72 млн долларов. За ней следует Албания с бюджетом в 152 млн долларов и Люксембург, который выделяет на оборону 278 млн долларов.

При этом США тратят на оборонные нужды почти 700 млрд долларов. На втором месте Великобритания - с бюджетом почти 55 млрд долларов. На третьем Франция, которая тратит на оборону более 44 млрд долларов.

США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония тратят на оборону более 2% своего ВВП.

Суммарный валовой внутренний продукт стран - членов составляет более 35 трлн долларов, что почти втрое больше, чем ВВП стран Евросоюза.

Прогресс в отношениях с НАТО является хорошим сигналом для инвесторов. В год вступления в НАТО инвестиции в экономику Польши увеличились почти в 4 раза, Чехии и Венгрии - в 3,5, Румынии - почти в 2,5, Болгарии - вдвое.