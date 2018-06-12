Больше приговоров. Как глава НАБУ оценил достижения ведомства за три года деятельности

Главной задачей НАБУ Сытник назвал трансформирование дел о коррупции в судебные приговоры

Глава Артем Сытник подытожил три года деятельности подчиненного ему Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По его словам, нужно еще три приговора, и такое количество станет психологическим барьером для судов, еще несозданного Антикоррупционного суда, а также для политической элиты. Главной задачей НАБУ Сытник назвал трансформирование дел о коррупции в судебные приговоры.

В то же время председатель Антикоррупционного бюро ждет полного текста закона об Антикоррупционном суде и начала процедуры запуска такого суда. По прогнозам Сытника, структура может быть создана за полгода. Он напомнил, что в суд будут передаваться только те дела, которые придутся на момент создания Антикоррупционного суда.

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Кроме того Сытник заявил о давлении со стороны МВД на эксперта НАБУ в так называемом "деле рюкзаков". В ней фигурирует сын главы министерства Александр Аваков.

За время работы НАБУ начались производства, в которые попали 600 уголовных дел

Также председатель НАБУ заявил, что было представление в Генеральную прокуратуру на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов.

Фамилии Сытник называть не стал, но намекнул, что их можно найти среди народных избранников, кто не голосовал за создание Высшего антикоррупционного суда. Еще одна приоритетная для НАБУ дело - о возможной коррупции при формировании цены на уголь Роттердам +.

За время работы НАБУ начались производства, в которые попали 600 уголовных дел, 140 из них направлены в суды, к ответственности привлечено 380 человек, сообщил первый заместитель председателя НАБУ Гизо Углава.

Он отметил, что во время работы Бюро противостояние со стороны коррупционеров было чрезвычайным.

НАБУ удалось привлечь к ответственности 380 человек

Для более эффективной работы необходимо запустить электронный документооборот, автоматическую систему анализа информации, считает директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Кроме того, она отметила работу кадров бюро и добавила: многим в течение трех лет пришлось учиться на собственных ошибках. Каленюк считает, что в будущем НАБУ должен стать основой для формирования кадров для других органов уголовной юстиции.

"НАБУ насчитывает 700 человек, СБУ - 30 тыс. человек. Чем занимается эта организация? В НАБУ ограниченные ресурсы. Это огромный внутренний вызов после войны", - сказала Каленюк.

11 июня Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.

В НАБУ работает 700 человек, в СБУ - 30 тыс. работников

Теперь в НАБУ ожидают, что в парламент будет внесен и проголосован еще один закон - для фактического создания Антикоррупционного суда. Его в бюро называют техническим и прогнозируют, что документ будет принят.

Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что Антикоррупционный суд нужен Украине уже в этом году. Также президент призвал международных партнеров в ближайшее время определиться с кандидатурами членов общественного совета международных экспертов при отборе судей в Высший антикоррупционный суд.