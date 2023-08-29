Более 66% украинцев верят, что ситуация в Украине будет улучшаться — опрос 29 августа, 13:39 Девочка с украинским флагом во время марша солидарности в Белграде на День Независимости, 24 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Более 66% украинцев верят в лучшее будущее Украины. Таковы результаты опроса Украинское общество после 16 месяцев войны, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины.

Более 19% респондентов выбрали вариант «ситуация не будет ухудшаться, но вряд ли и улучшится». Почти 11% считают, что скорее всего ситуация будет ухудшаться.

«Широкомасштабное вторжение ознаменовалось существенным позитивным изменением установок относительно эффективности центральных органов власти и видения будущего Украины (данные 2022). И если в 2023 году первый показатель постепенно теряет положительную окраску (положительные оценки упали с 54% до 20%), то второй держится на удивление стабильно (снижение с 76% до 66%)», — отмечают социологи.

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Результаты опроса КМИС / Фото: КМИС

КМИС делает вывод, что рост опасности национального масштаба вместе с поразительной национальной устойчивостью Украины позволили гражданам понять, что даже во время такой войны большинство населения проживает в целом в удовлетворительных условиях (промежуточных оценок придерживается около 60%).

Социологи сравнивают результаты опроса с ответами по состоянию на ноябрь 2021 года, когда был зафиксирован в определенном смысле патологический негативизм в восприятии государства, который распространялся на две трети опрошенных.

«Широкомасштабная война опровергла его, продемонстрировав украинцам настоящую ценность собственного государства (более 80% давали положительные или промежуточные оценки» — отмечает КМИС.



Полевой этап исследования длился с 17 по 27 июня 2023 года.

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания — в соответствии с демографической структурой, существовавшей на начало широкомасштабной войны России против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%.

В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.