Более 20 украинских генералов привлекли к ответственности из-за взрывов на складах - Полторак

Около 75 военных, в том числе – более 20 генералов, привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года, сообщил министр обороны Степан Полторак в эфире 5 канала.

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе – более 20 генералов", – отметил Полторак.

По его словам, это привело к другой проблеме – на данный момент никто не хочет занимать эти должности из-за недостатка финансового ресурса.

"В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", – сообщил министр обороны.

Отмечается, что по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием.

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Ранее в военной прокуратуре сообщили, что причиной взрывов на складах Министерства обороны под Ичней Черниговской области стала диверсионная деятельность.

Напомним, взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.