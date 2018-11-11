Более 20 украинских генералов привлекли к ответственности из-за взрывов на складах - Полторак

Около 75 военных, в том числе – более 20 генералов, привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года, сообщил министр обороны Степан Полторак в эфире 5 канала.
"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе – более 20 генералов", – отметил Полторак.
По его словам, это привело к другой проблеме – на данный момент никто не хочет занимать эти должности из-за недостатка финансового ресурса.
"В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", – сообщил министр обороны.
Отмечается, что по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием.
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Ранее в военной прокуратуре сообщили, что причиной взрывов на складах Министерства обороны под Ичней Черниговской области стала диверсионная деятельность.
Напомним, взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
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