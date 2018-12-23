Воинов ОУН и УПА уравняют в правах с другими ветеранами – Порошенко подписал закон Сегодня, 13:58 100 Цей матеріал також доступний українською Статус участников боевых действий получат те, кто сражался за независимость Украины в XX веке

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который расширяет перечень участников боевых действий – отныне к ним также будут причислены воины армий, сражавшихся за независимость Украины в XX веке.

22 декабря закон (№2543-VIII) был возвращен в парламент с подписью президента - об этом свидетельствует запись на странице документа на сайте парламента.

Речь идет о законопроекте, который Верховная Рада поддержала 6 декабря в первом чтении и в целом. Им были внесены изменения в закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты – новшества касались усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке. 7 декабря председатель парламента Андрей Парубий подписал этот законопроект.

Закон вносит изменения в статью 6 уже существовавшего закона о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

Отныне участниками боевых действий признаются воины Украинской повстанческой армии (УПА), участвовавшие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, которые не совершали преступлений против мира и человечества и были реабилитированы.

После вступления в силу принятых изменений участниками боевых действий также будут признаны воины Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь, Украинской народной революционной армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов (ОУН).

В этот перечень также входят воины, признанные борцами за независимость Украины в XX веке согласно закону о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке.

Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации.