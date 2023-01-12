Зеленский отметил бойцов двух бригад, которые защищают Соледар

12 января, 23:16
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Дым над Соледаром, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Дым над Соледаром, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 12 января, отметил украинских защитников, которые удерживают позиции в Соледаре.

«Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину. Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Я благодарю вас, парни», — сказал он.

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Зеленский в четверг провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждали ситуацию в Бахмуте и Соледаре Донецкой области. По его итогам президент заявил, что украинские бойцы, защищающие эти города, будут «оперативно и бесперебойно» обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым.

Заместительница министра обороны Анна Маляр вечером 12 января сообщила, что российские оккупанты продолжают наступление в районе Соледара, пытаясь прорвать оборону защитников Украины и захватить город. Также враг продолжает попытки окружить Бахмут, использует отряды «вагнеровцев» и регулярных войск.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

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Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара. В украинском Генштабе это опровергли.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

https://www.youtube.com/embed/OmH7WnB0Sww
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Владимир Зеленский Война России против Украины

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