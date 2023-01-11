Донецкое направление держится — Зеленский прокомментировал заявления российских пропагандистов 11 января, 19:18 Защитники Украины в районе Бахмута, 10 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 11 января, подчеркнул, что защитники Украины на Донецком направлении держатся, а российская пропаганда распространяет заявления о якобы «достижениях» оккупантов в районе Соледара.

«Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледар — почти полностью разрушенного оккупантами города — будто это какое-то достижение России. Они будут подавать — и уже подают — это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию», — заявил он.



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Зеленский сказал, что Украина ежедневно делает все для усиления обороны, и ее потенциал растет. Он поблагодарил партнеров за помощь и отметил, что западные танки — это «работа всей нашей антивоенной коалиции и новый уровень нашего потенциала».

После встречи с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой во Львове президент отметил, что Украина вместе с союзниками пройдет путь к восстановлению своей территориальной целостности и мира, а российская агрессия проиграет.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств сообщило, что, несмотря на все свои усилия, сопровождавшиеся огромными потерями личного состава, ВС РФ удалось добиться на Бахмутском направлении лишь незначительного тактического успеха.

Попытки российских войск захватить Бахмут ведут к их истощению, что может дать ВСУ шанс к новому контрнаступлению, считает собеседник Bloomberg.

