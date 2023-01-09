Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали перспективы на Донбассе в ближайшие недели 9 января, 23:51 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 9 января, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Во время вечернего обращения глава государства рассказал, что на Ставке в первую очередь обсуждали ситуацию на самых горячих направлениях на Донбассе: «Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели».

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Говоря о ситуации в Соледаре, Зеленский заявил, что благодаря стойкости украинских бойцов «мы выиграли для Украины дополнительное время и силы». При этом страна-агрессор Россия потеряла под Соледаром тысячи людей и практически полностью уничтожила там всю жизнь, добавил он.



«Я благодарю всех наших защитников и защитниц за каждый шаг вперед на других направлениях на передовой, за постепенное продвижение — очень осторожное, просчитанное и именно поэтому — абсолютно надежное», — сказал президент.

На Ставке докладывали главнокомандующий ВСУ, командующие оперативных направлений и глава разведки. Зеленский рассказал, что Украина интегрирует в систему обороны новую технику и боевые средства, полученные от союзников.

«Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени», — подчеркнул он.

По мнению президента, скоро защитники Украины получат все необходимое оружие, чтобы прогнать российских оккупантов и защитить украинцев от любых эскалационных планов страны-террориста.

Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее 9 января сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские оккупанты подтянули новые силы и начали мощный штурм города.

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.