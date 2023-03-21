Годовщина первых победных битв. Такие же результаты будут на Донбассе и в Крыму — Зеленский 21 марта, 23:48 Украинские защитники на учениях (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Украина вернет оккупированные территории, как сделала это год назад, прогнав российских оккупантов из северных областей. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 21 марта.

Глава государства напомнил, что 21 марта 2022 года закончилась битва за Мощун, которая стала «первым большим шагом нашего государства к победе». Другие такие шаги — битвы за Гостомель и Ирпень, остров Змеиный, борьба в Черниговской и Сумской областях, на юге Украины, а также уникальная оборонная операция, в ходе которой защитники Украины освободили большую часть Харьковской области, сказал Зеленский.

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«Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста», — подчеркнул президент.

21 марта Владимир Зеленский посетил Мощун, где почтил память погибших защитников и вручил государственные награды. Он сказал, что оккупанты трижды пытались переправить там основные силы и прорваться к Киеву, но защитники Украины не дали этого сделать.

