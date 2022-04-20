Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с Россией — Азов 20 апреля, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Святослав Паламар рассказал о ситуации в Мариуполе (Фото:скриншот видео / АЗОВ / Twitter)

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар в видеообращении заявил, что представители украинской делегации Давид Арахамия и Михаил Подоляк готовы приехать в Мариуполь и обсудить с российской стороной эвакуацию украинских защитников.

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Обновлено в 22:28. Михаил Подоляк подтвердил, что готов к переговорам в Мариуполе:

«Да. Безо всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов».

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«Мы сегодня общались с высшим политическим руководством. Это Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с [Владимиром] Мединским и [Леонидом] Слуцким по поводу эвакуации военного гарнизона, который здесь остался. Мы готовы эвакуироваться из Мариуполя при поддержке третьей стороны со своим стрелковым оружием, чтобы спасти вверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых, забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, не подконтрольной России», — сказал Паламар.

Паламар подчеркнул, что мирные жители Мариуполя, которые находятся в укрытиях на Азовстали, не могут выйти из-за постоянных российских обстрелов. Защитники Мариуполя с первого дня полномасштабного вторжения России просят создать условия для выхода гражданских из города.

В эфире всеукраинского марафона Паламар рассказал, что в тех местах, где сосредоточена оборона украинских бойцов, продолжаются интенсивные бои, российские оккупанты уничтожают Азовсталь:

«Кроме ФАБ-500, которые сбрасывают с самолетов, прилетают еще более мощные бомбы… Практически весь Азовсталь уже разбомблен, уничтожен. Мы знаем о нескольких подвалах, в которых находятся гражданские, — в каждом от 80 до 100 гражданских, в том числе дети — трехмесячные, до 14, до 16 лет».

Калина добавил, что у россиян огромное численное преимущество, они используют танки, самолеты и корабельную артиллерию. По его словам, Турция — один из самых оптимальных вариантов третьих стран, которые могут помочь эвакуироваться защитникам Мариуполя.

Ранее 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе ухудшается, и что Украина готова к разным форматам обмена украинских военных и гражданских на российских оккупантов.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.



Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



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