Оборона Бахмута дает один из самых значимых результатов для Украины за время битвы за Донбасс — Зеленский 6 марта, 22:57 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, заявил, что бои за Бахмут дают один из самых значимых результатов для Украины за время всей битвы за Донбасс.

«Мы уничтожаем оккупантов повсюду — везде, где это дает результаты для Украины. Бахмут дал и дает один из самых значимых результатов за время этой войны, за время всей битвы за Донбасс», — сказал он в вечернем видеообращении.

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Президент поблагодарил каждого солдата, который сражается на этом направлении, а также тех, кто обороняет страну на всех других направлениях.

«Мы защищаем и будем защищать каждую часть Украины. Придет время — освободим каждый город, каждую деревню нашей страны. И заставим оккупантов отвечать за каждый выстрел против Украины, за каждую подлость против украинцев», — сказал Зеленский.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Министр обороны Алексей Резников оценивал ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

По данным разведки НАТО, оккупанты в боях за Бахмут теряют в пять раз больше военных, чем Украина.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинские силы во время обороны Бахмута истощают личный состав и военную технику войск РФ, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.