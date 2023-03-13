На востоке очень болезненно, нужно уничтожить военную мощь оккупантов — Зеленский

13 марта, 22:17
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 13 марта, рассказал о ситуации на востоке Украины.

«Очень жестко на востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим», — сказал глава государства после совещания с командующими и разведкой.

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Зеленский заявил, что будущее Украины сейчас решается на направлениях Белогоровки, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Угледара, Каменки и других. Он также поблагодарил всех защитников и защитниц Украины и отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады за успешные действия в районе Бахмута.

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Президент также рассказал, что Кабинет министров 13 марта предложил Верховной Раде утвердить изменения в госбюджет и дополнительно направить на оборону более 500 млрд грн. Все средства направят на финансовое обеспечение военных, поддержку оборонного сектора и оборонное оборудование, в том числе дроны.

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Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский ранее заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, защитники Украины:

  • не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;
  • наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины

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