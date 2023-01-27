У армии РФ нет дефицита средств уничтожения, ее можно остановить только силой — Зеленский

27 января, 20:48
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Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Sky News)

Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Sky News)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска на Донбассе продолжают сознательно и методично уничтожать украинские города и села. Он убежден, что остановить оккупантов можно только силой.

В вечернем видеообращении Зеленский отметил, что ситуация на фронте, в том числе на Донбассе, под Бахмутом и Угледаром, остается очень острой.

«Оккупанты не просто штурмуют наши позиции — они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них. Артиллерией, авиацией, ракетами. У российской армии нет дефицита средств уничтожения. И остановить его можно только силой», — сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что украинские воины, которые держат оборону на направлениях Донбасса, — настоящие герои. Президент поблагодарил военных за храбрость.

Ранее Генштаб сообщал, что российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Наши герои наносят им значительные потери.

https://www.youtube.com/embed/PMBIwRzu1po
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Российская агрессия Войска РФ Бои Владимир Зеленский

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