«Российский концлагерь среди руин». Зеленский — о том, что оккупанты сделали с Мариуполем 29 апреля, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Церковь в Мариуполе, поврежденная российскими обстрелами, 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал, как российские оккупанты уничтожают города на Донбассе и устроили концлагерь посреди руин в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить какую-либо жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому оборона нашей земли, защита наших людей — это буквально борьба за жизнь», — заявил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что российские войска хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную, Краматорск, Славянск, Марьинку и другие города и громады, поэтому в нынешней войне для них решается все, и они будут жить только при победе Украины.

"…Если же российским захватчикам удастся реализовать свои планы хотя бы частично, то у них еще хватит артиллерии и авиации, чтобы уничтожить до камней весь наш Донбасс, как они уже сделали это с Мариуполем… В городе, который был одним из самых развитых в регионе, просто российский концлагерь среди руин. И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока еще контролируют, существенно не отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы. Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. [Те] хотя бы не рассказывали, что это мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали", — добавил президент.

В Генштабе ВСУ 29 апреля сообщили, что российские оккупанты продолжают наступление на Донбассе, пытаются захватить Рубежное и Попасную, готовятся продвинуться к Северодонецку и не прекращают авиаудары по Мариуполю.

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