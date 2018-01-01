Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины
Сегодня, 13:39
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Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины.
Об этом Богомолец объявила в четверг, 6 декабря.
"Я заявляю, что иду в президенты, я не боюсь риска и не боюсь брать на себя ответственность...У нас должен быть не только гарант Конституции, но и гарант справедливости", - заявила Богомолец в видеообращении в Facebook.
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