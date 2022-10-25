Богуслаева могут обменять на украинских пленных — Подоляк 25 октября, 09:12 Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключил, что задержанного президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских пленных.

«Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список… Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов», — сказал Подоляк в интервью Настоящему времени.

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На данный момент принятых решений нет.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под арест на два месяца.

По данным программы Схемы, у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство.