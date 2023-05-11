«РФ могла забрать его раньше». Почему Богуслаев просит об обмене и для чего он нужен Кремлю — ответ политолога 11 мая, 17:39 NV Премиум Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Игорь Рейтерович, политолог, рассказал Radio NV, как экс-президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев в случае обмена превратится в инструмент российской пропаганды и зачем он Кремлю.

Бывший президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев просит включить его в список на обмен со страной-агрессором Россией.

По данным Схем, Богуслаев подписал соответствующее письмо, адресованное главе Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы».

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«Прошу включить меня в список на обмен с РФ», — говорится в письме.

Судя по сопроводительному письму адвоката, экс-президент Мотор Сичи написал заявление 20 марта 2023 года.

Целесообразность обмена Богуслаева