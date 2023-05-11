«У нас уже есть случай Медведчука». Богуслаев продвинул в Слугу народа своего человека, его не стоит быстро обменивать — интервью NV с Бутусовым

11 мая, 19:39
NV Премиум
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Вячеслав Богуслаев просит отдать его РФ в рамках обмена (Фото:Скриншот из расследования Схем)

Вячеслав Богуслаев просит отдать его РФ в рамках обмена (Фото:Скриншот из расследования Схем)

Автор: Алексей Тарасов

Еще в октябре прошлого года СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева. Дело касается незаконных поставок компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

В марте ему сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ. По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины.

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Это произошло уже после полномасштабного вторжения. Богуслаев отдавал приказы по телефону, а записи разговоров попали в редакцию Схем. В расследовании журналистов сказано, что тогдашний директор Мотор Сичи хотел заблокировать передачу Ми-2 с помощью действующего народного депутата от Слуги народа Геннадия Касая.

Сейчас же Богуслаев находится под стражей и просит включить его в список на обмен со страной-агрессором.

Почему бывшего президента Мотор Сичи не стоит быстро отдавать России и насколько успешными являются действия украинских защитников в Бахмуте, в интервью Radio NV рассказал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

Теги:   Россия Донецкая область Украина-Россия Государственная измена Мотор Сич Энергодар Двигатель Юрий Бутусов Бахмут Вячеслав Богуслаев партия Слуга народа Война России против Украины Коллаборационизм

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