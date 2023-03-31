Суд оштрафовал экс-директора департамента закупок Минобороны Хмельницкого 31 марта, 16:47 Министерство обороны Украины (Фото:mil.gov.ua)

Суд признал бывшего руководителя департамента госзакупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого виновным в предоставлении НАПК недостоверной информации с нарушением сроков. Его оштрафовали.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Там рассказали, что в конце 2022 года НАПК попросило аудиторский отчет по процессу закупок в условиях военного положения, который проводили в департаменте Хмельницкого. Экс-чиновник ответил, что такого отчета у него нет.

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Вскоре НАПК узнало, что Хмельницкий под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как сообщил о том, что его нет — то есть «представил недостоверную информацию».

«Кроме того, он нарушил сроки ответа. Мы видели в этом умысел, поскольку Хмельницкий мог иметь мотив как затягивать с ответом, так и не предоставлять НАПК сам отчет. В ходе судебного разбирательства нашли подтверждение факты неправомерных действий Хмельницкого», — заявил замглавы НАПК Андрей Вишневский.

В январе журналисты заявили, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Соглашение стоимостью 13,16 миллиарда гривен заключили 23 декабря 2022 года.

После скандала и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства его глава Алексей Резников анонсировал реформу питания в ВСУ. Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок, предусматривающий публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.

