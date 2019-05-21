Богдан: Зеленский намерен внести в Раду законопроект об импичменте Вчера, 15:00 1704 Цей матеріал також доступний українською НВ Богдан также отметил, что соответствующий документ пока не готов НВ

Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства.

Об этом заявил его советник Андрей Богдан, передает Интерфакс-Украина.

В то же время он отметил, что соответствующий законопроект находится пока еще на стадии разработки.

«Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, какой будет текст. Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению», — заявил Богдан.

Он также добавил, что сначала готовый документ будет представлен для публичного обсуждения, и только после этого его подадут на рассмотрение Верховной Рады.