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Богдан: Зеленский намерен внести в Раду законопроект об импичменте

Вчера, 15:00
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Богдан: Зеленский намерен внести в Раду законопроект об импичменте - фото

НВ

Богдан также отметил, что соответствующий документ пока не готов

Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства.

Об этом заявил его советник Андрей Богдан, передает Интерфакс-Украина.

В то же время он отметил, что соответствующий законопроект находится пока еще на стадии разработки.

«Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, какой будет текст. Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению», — заявил Богдан.

Он также добавил, что сначала готовый документ будет представлен для публичного обсуждения, и только после этого его подадут на рассмотрение Верховной Рады.

Теги:   Владимир Зеленский Андрей Богдан Импичмент

Спецтема   Зеленский — новый президент

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