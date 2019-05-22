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Богдан рассказал о подготовке первого зарубежного визита Зеленского

Вчера, 07:52
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Богдан рассказал о подготовке первого зарубежного визита Зеленского - фото

Gleb Garanich/Reuters

Зеленский получил несколько предложений

Новоизбранный президент Владимир Зеленский определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

Об этом сообщил глава его администрации Андрей Богдан, пишет 112 Украина.

По его словам, Зеленский получил несколько предложений.

«Есть много предложений, всегда в политикуме очень важен первый визит, мы думаем над этим, но ответа пока нет», — сказал Андрей Богдан.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Теги:   Андрей Богдан Администрация президента Украины Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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