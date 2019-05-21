Богдан прокомментировал свое назначение главой АП Вчера, 21:31 4033 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и Андрей Богдан пресс-служба президента Украины

Юрист Андрей Богдан заявил, что его назначение на должность главы Администрации президента не нарушает закон о люстрации.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, должность главы АП вывели из-под закона о люстрации. Согласно закону, Богдан подпадает под запрет занимать государственные должности, поскольку работал на высоких должностях во времена президентства Виктора Януковича.

«Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо», — отметил Богдан.

По словам Богдана, он разоблачил схему вывода миллиардов из государственного бюджета, создателем которой по совместительству оказался один из авторов закона о люстрации.

Он добавил, что не собирается представлять интересы своих клиентов во время работы в АП.

«С момента, когда я заступаю на службу, я сдаю свою адвокатскую лицензию… Я приостанавливаю свою адвокатскую деятельность… И не представляю ни одного человека ни в уголовном, ни в каком-либо процессе», — сказал он.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.