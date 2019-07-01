В Офисе Зеленского обвинили Порошенко в возвращении России в ПАСЕ
Глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что возвращение РФ в ПАСЕ — это реакция мира на поведение пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом Богдан сказал в интервью РБК-Украина.
«Реакция ПАСЕ — это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением — он боролся с датой его вынесения», — заявляет он.
Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.
Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.
Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.