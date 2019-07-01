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Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В Офисе Зеленского обвинили Порошенко в возвращении России в ПАСЕ

Сегодня, 10:01
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Gleb Garanich/Reuters

Богдан обвиняет Порошенко в возвращении России в ПАСЕ

Глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что возвращение РФ в ПАСЕ — это реакция мира на поведение пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Богдан сказал в интервью РБК-Украина.

«Реакция ПАСЕ — это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением — он боролся с датой его вынесения», — заявляет он.

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Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.

Теги:   Петр Порошенко ПАСЕ Россия Владимир Зеленский Андрей Богдан

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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