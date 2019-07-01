В Офисе Зеленского обвинили Порошенко в возвращении России в ПАСЕ Сегодня, 10:01 3731 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Богдан обвиняет Порошенко в возвращении России в ПАСЕ Gleb Garanich/Reuters

Глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что возвращение РФ в ПАСЕ — это реакция мира на поведение пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Богдан сказал в интервью РБК-Украина.



«Реакция ПАСЕ — это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением — он боролся с датой его вынесения», — заявляет он.

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.