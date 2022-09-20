Имеет паспорт РФ. Замглавы Харьковского облсовета отстранили от должности 20 сентября, 17:19 Богдан Малеваный (Фото:Харьковский областной совет)

Заместителя главы Харьковского областного совета Богдана Малеваного, у которого обнаружили российское гражданство, отстранили от должности.



Об этом орган сообщил во вторник, 20 сентября.

Решение было принято во время пленарного заседания на основании писем Службы безопасности Украины и территориального управления Госбюро расследований. Также Малеваному ограничили доступ к внутренней информации областного совета.

Видео дня

Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко заявила, что после его отстранения ждет результаты работы ДБР и СБУ по этому вопросу. Сам Малеваный подтвердил, что написал заявление о своем отстранении от исполнения обязанностей зампредседателя областного совета. Богдан Малеваный был назначен на этот пост 25 ноября 2021 года.

14 февраля 2022-го СБУ попросили проверить наличие паспорта РФ у зампредседателя Харьковского облсовета, но его не смогли устранить.

6 июля ГБР сообщило, что у Малеваного есть паспорт гражданина РФ, полученный в 2014 году в Севастополе, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.