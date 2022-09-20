Имеет паспорт РФ. Замглавы Харьковского облсовета отстранили от должности

20 сентября, 17:19
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Богдан Малеваный (Фото:Харьковский областной совет)

Богдан Малеваный (Фото:Харьковский областной совет)

Заместителя главы Харьковского областного совета Богдана Малеваного, у которого обнаружили российское гражданство, отстранили от должности.

Об этом орган сообщил во вторник, 20 сентября.

Решение было принято во время пленарного заседания на основании писем Службы безопасности Украины и территориального управления Госбюро расследований. Также Малеваному ограничили доступ к внутренней информации областного совета.

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Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко заявила, что после его отстранения ждет результаты работы ДБР и СБУ по этому вопросу. Сам Малеваный подтвердил, что написал заявление о своем отстранении от исполнения обязанностей зампредседателя областного совета. Богдан Малеваный был назначен на этот пост 25 ноября 2021 года.

https://www.facebook.com/KharkovRegionalCouncil/posts/pfbid0HCmhRnjY3pgLmebX61SuVTU1Prwb4WHPUW5VmingeTp3hga9BCyksRjScpanmGK6l

14 февраля 2022-го СБУ попросили проверить наличие паспорта РФ у зампредседателя Харьковского облсовета, но его не смогли устранить.

6 июля ГБР сообщило, что у Малеваного есть паспорт гражданина РФ, полученный в 2014 году в Севастополе, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Харьковская область Паспорт

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