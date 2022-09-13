Очереди за топливом и ИПСО. Что происходит в оккупированном Донецке на фоне успехов ВСУ — интервью с Гармашем 13 сентября, 20:51 Эксклюзив НВ Улицы оккупированного Донецка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики и оккупанты в Донецке пытаются запастись топливом для быстрого побега на фоне успехов ВСУ в Харьковской области, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания ОстроВ.

— Хотя фронт контрнаступления еще не пришел в эти области, мы получаем все же сообщения, что оттуда уже бегут российские наемники, работавшие в оккупационной администрации, некоторые коллаборанты. В соцсетях говорят о заявлении об отставке Пушилина и обсуждают, почему в последнее время его вообще не видно. Как вы думаете, что там происходит? Где эти главари? Они уже собрали чемоданы и уехали?

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— Я думаю, что они хотели бы собрать чемоданы и уехать, но не в их воле это сделать. Потому что они являются винтиками в оккупационной системе РФ. Они будут делать только то, что им разрешит делать РФ. Она как раз не заинтересована, по крайней мере, пока в том, чтобы они куда-то уезжали, потому что это будет ярким свидетельством того, что она не может эффективно обеспечить управление на оккупированных ею территориях.

Поэтому я думаю, что они не появляются на публике, прежде всего потому, что им нечего сказать скорее всего. Возможно, они осуществляют какие-то меры по обеспечению себя после деоккупации этих территорий на территории РФ. То есть решают вопросы с имуществом, с недвижимостью и так далее. Но то, что Пушилин скрылся с оккупированной территории, я считаю, что это наша эмоционально-психологическая спецоперация.

Понятно, зачем она нам, но я считаю, что это нереально. Даже если проанализировать движения вокруг того же Пушилина в последнее время, то мы увидим, что почти все его окружение заменено людьми из РФ. То есть, он просто не может сам решать, куда ему ехать и что делать.

— То есть, так просто он не исчезнет по своей воле. Но мы видели, что «воскресают» такие гауляйтеры, правда, в российских соцсетях. Как вы думаете, они вернутся? Решатся?

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