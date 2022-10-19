«Система из холуев и дегенератов». Боец легиона Свобода России о том, почему его страна это «фабрика понтов» — интервью 19 октября, 19:48 Эксклюзив НВ Поврежденная осколками российских снарядов гражданская машина в селе Лиманы Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Путинский режим выстроил за два десятилетия систему, которая способна продавать только понты и не способна на стратегическое мышление, что проявляется также в неспособности воевать, рассказал в интервью Радио НВ боец легиона Свобода России с позывным Цезарь.

— У нас есть вопрос вполне себе логичный, а почему так мало россиян готовы к активным действиям, как вы считаете?

— Два с лишним десятилетия путинской пропаганды, конечно, сделали свое дело. Народы России сейчас находятся, к сожалению, в состоянии крайнего нравственного разложения. Им основательно промыли мозги, и поэтому после многолетнего промывания мозгов они не понимают, что враг находится не в Киеве, враг народов России давным-давно находится в Москве.

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Он грабит их, он держит их в узде нищеты и бесправия, а чтобы продолжать и дальше их эксплуатировать, тянуть из них все соки, естественно, придумываются тезисы о том, что кругом России враги, что какое-то НАТО у границ.

И соответственно, надо нанести упреждающий удар. Все это приводит к тому, что здравомыслящих людей пока немного, но политика Путина такова, что этих людей становится с каждым днем все больше и больше.

— Я смотрел ваши предыдущие интервью и там я узнал о том, что вы как раз сторонник более радикальных действий, что вы сторонник вооруженного свержения нынешнего путинского режима. Правильно ли я понимаю, что все-таки внутри России вы не нашли достаточно сторонников для того, чтобы совершить то, что вы считаете нужным?

— Да, к сожалению, это так. И именно по этой причине война пришла на землю Украины. И я, как русский человек, который считает себя настоящим русским, и я, как христианин, смотреть спокойно на это не могу. Поэтому я вместе со своими товарищами, со своими братьями-легионерами, присоединился к Украине в ее священной борьбе по защите своих рубежей.

И для нас защита Украины — это первый этап нашей борьбы. Когда мы очистим рядом с бойцами ВСУ всю территорию Украины, мы уже не остановимся, мы перенесем войну вглубь России, мы свергнем этот проклятый прогнивший режим, который принес столько горя и крови, и мы надеемся, что после этого уже и Украину никто беспокоить не будет, и народы России заживут мирной жизнью, заживут созидательным трудом.

— Вы уже упоминали мобилизацию или как мы ее называем — могилизацию. Как вы считаете, почему мы не видим все-таки протестов? Учитывая, что уже в данной ситуации населении России непосредственно рискует своей жизнью. Но тем не менее, протесты в Дагестане закончились приблизительно за пять дней. Как вы это объясняете?