Блокада Венгрии: Киев заявил о начале переговоров с венгерской общиной

Будапешт согласился на переговоры после внимания к этой ситуации ряда государств, в том числе и США (на фото - Лилия Гриневич в Закарпатье 5 июня)

Министерство образования и науки Украины заявляет о начале конструктивных переговоров с венгерской общиной по имплементации языковой статьи закона Об образовании, который вызвал противодействие Венгрии.

Так, глава МОН Лилия Гриневич во вторник, 5 июня, встретилась с представителями венгерской диаспоры. В ведомстве добавляют, что ключевой темой разговора стали: уточнение позиций по плану имплементации статьи 7 закона Об образовании, совершенствование методик для изучения украинского языка, разработка новых стандартов и учебников, которые должны сделать во время переходного периода для полноценной имплементации языковой статьи.

"Я очень рада, что сегодня мы смогли таки собраться и конструктивно поговорить обо всех необходимых для наших детей решениях. Это показывает, что мы все же способны продуктивно сотрудничать и доходить до совместных решений, которые необходимы для обеспечения прав наших детей и развития всей нашей страны и национальных общин частности", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Она добавила, что правительство сейчас уже готовится перенести начало внедрения языковой статьи реформы с 2023 года (речь идет о законе 8046).

В свою очередь народный депутат Василий Брензович, который представляет венгерскую общину в Верховной Раде подчеркнул важность того, "что именно будет происходить в этот переходный период и насколько качественно он будет организован".

Стороны также договорились, что представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой государственных стандартов и типовых образовательных программ.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику ряда государств, особенно активно против выступил Будапешт. В Венгрии блокировали встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратились в альянс с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

29 мая главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто провели переговоры. После длительных отказов Венгрия согласилась на проведение двусторонних консультаций с участием венгерской общины Закарпатья, чьи права, как считает Будапешт, Украина нарушает. Речь идет о норме образовательной реформы, согласо которой школьники должны владеть государственным языком.

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