«Нужно сделать больше, чтобы остановить агрессию». Блинкен согласовал с Кулебой поддержку Украины для защиты от России

13 марта, 20:28
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали дальнейшую поддержку Украины для противодействия российской агрессии.

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«В разговоре с Энтони Блинкеном мы согласовали дальнейшую поддержку Украины. Мы оба согласились с тем, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь Россию к ответственности за ее преступления», — написал Кулеба в Twitter.

Украинский министр также поблагодарил США за твердую поддержку украинцев.

«Украина победит», — подытожил Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503060561298436105
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Помощь Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен

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