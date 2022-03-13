«Нужно сделать больше, чтобы остановить агрессию». Блинкен согласовал с Кулебой поддержку Украины для защиты от России 13 марта, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали дальнейшую поддержку Украины для противодействия российской агрессии.

«В разговоре с Энтони Блинкеном мы согласовали дальнейшую поддержку Украины. Мы оба согласились с тем, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь Россию к ответственности за ее преступления», — написал Кулеба в Twitter.

Украинский министр также поблагодарил США за твердую поддержку украинцев.

«Украина победит», — подытожил Кулеба.

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