«Нужно сделать больше, чтобы остановить агрессию». Блинкен согласовал с Кулебой поддержку Украины для защиты от России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали дальнейшую поддержку Украины для противодействия российской агрессии.
«В разговоре с Энтони Блинкеном мы согласовали дальнейшую поддержку Украины. Мы оба согласились с тем, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь Россию к ответственности за ее преступления», — написал Кулеба в Twitter.
Украинский министр также поблагодарил США за твердую поддержку украинцев.
«Украина победит», — подытожил Кулеба.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.