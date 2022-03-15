«Необходимо усилить давление на Россию». Блинкен обсудил с Кулебой безопасность ядерных объектов в Украине 15 марта, 22:29 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне российской агрессии.

«Созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы благодарны США за новый виток персональных санкций против российских чиновников», — написал украинский министр в Twitter.

Кулеба в разговоре со своим американским коллегой также подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Россию.

«Мы оба согласились с тем, что важно обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине», — добавил украинский министр.

24 февраля в день российского вторжения в Украину стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку.

14 марта украинская сторона сообщила Международному агентству по атомной энергии, что персонал Чернобыльской АЭС больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью, отчасти из-за физической и психологической усталости после безостановочной работы в течение почти трех недель.

Также 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Здания ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

После захвата оккупантами ЗАЭС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.

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