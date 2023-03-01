Бизнесмен Илья Павлюк привозит в Премьер Палац на встречи депутатов от Слуги народа — Ткач 1 марта, 19:27 Бизнесмен Илья Павлюк (Фото:Кадр видео Bihus.Info via YouTube)

Журналист Михаил Ткач в эфире Radio NV рассказал, что бизнесмен Илья Павлюк привозит в гостиницу Премьер Палац, которую представители украинской разведки называют российским объектом, нардепов от Слуги народа на встречи.

Ткач рассказал Radio NV, что в Премьер Палаце часто можно увидеть Илью Павлюка — бизнесмена, который имеет большое влияние на таможни и каким-то образом сформировал свою депутатскую группу в парламенте из депутатов Слуги народа, которая успешно работала.

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«Илья Павлюк очень часто приезжает в эту гостиницу на своем Мерседесе и привозит депутатов от Слуги народа, которых, по данным источников, ранее называли членами этой депутатской группы Павлюка. А сейчас мы увидели, что он их катает в этот Премьер Палац на встречи», — рассказал журналист.

Он отметил, что "люди такого уровня не будут проводить встречи в местах, где им не гарантируется безопасность от прослушиваний, от записи видео" и назвал выбор места переговоров "странным".

«Это очень странно. Это так называемый российский объект, принадлежащий этой группе лужниковских, неформальным руководителем которой является целый вице-спикер Государственной думы России Бабаков, поддерживающий с самого начала полномасштабное вторжение в Украину. И постоянно в российском публичном пространстве адвокатирует военную агрессию против Украины, пытается объяснить с экономической точки зрения, насколько это выгодно России, является фактором пропаганды в этой всей системе. Это просто непонятно», – сказал Ткач.

Черновицкого бизнесмена Илью Павлюка журналисты называли «теневым куратором» группы народных депутатов от Слуги народа, голосующих в интересах олигарха Рината Ахметова.