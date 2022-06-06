Битва за Северодонецк. У РФ — численное преимущество, но у Украины есть шансы на победу — Зеленский 6 июня, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу. Об этом сообщает Reuters.

Во время брифинга в Киеве Зеленский сообщил, что ситуация может ухудшиться для Украины, если Россия совершит прорыв на Донбассе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляли, что сейчас Северодонецк является самым горячим направлением, где украинские защитники в тяжелых боях уничтожают врага и, несмотря на десятикратное преимущество противника в артиллерии на некоторых участках, постепенно вытесняют оккупантов из города.

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Утром 6 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что в Северодонецке идут динамичные бои, но ситуация для защитников Украины ухудшилась, они контролируют промзону города.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко отмечал, что в городе продолжаются бои, российские оккупанты вынуждены перебрасывать резервы.

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