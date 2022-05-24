«Ситуация крайне сложная». Оккупанты перебросили на Донбасс всю мощь российской армии — Зеленский 24 мая, 23:20 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника на Донбассе (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты перебросили на Донбасс «всю мощь российской армии».

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«Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная. Фактически туда для наступления переброшена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Пропасная, Северодонецк, Славянск — оккупанты хотят уничтожить там все», — сказал Зеленский во время традиционного видеообращения.

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Президент добавил: российские оккупанты прекрасно понимают, что эта война не имеет смысла, а стратегически у армии РФ нет шансов.

«Но нужно время и много усилий нашего народа, чтобы переломить их преимущество в количестве техники и оборудования», — отметил он.

Ранее Зеленский говорил, что у российских оккупантов в двадцать раз больше техники на Донбассе, и ВСУ необходимо мощное оружие. Глава государства также сказал, что россияне устроили «бойню» на Донбассе и ближайшие недели войны будут сложными.

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