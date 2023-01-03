«Зеки заканчиваются». Россияне учатся на собственных ошибках в попытке захватить Бахмут — рассказ бойца с передовой 3 января, 09:55 Эксклюзив NV Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 30 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Евгений Оропай, боец батальона Свобода, рассказал в эфире Радио NV, как российское командование начало учиться на собственных ошибках и ощущать нехватку мобилизованных заключенных и «пушечного мяса».

Евгений Оропай боец батальона Свобода

— Прежде всего расскажите, что за штурм, насколько это может быть угрожающе или все безопасно?

— Мы сейчас сидим в безопасном месте. Просто ребята в окопах прямо на грани столкновения, грубо говоря на нуле, ждут. И там у нас было несколько сегодня штурмов. Потому такая ситуация, что не очень было для них спокойно. Сейчас ситуация очень сложная. Начиная с нового года нас орки «приветствуют подарками». Были у нас тяжело раненые, несколько ребят задело осколками.

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Сейчас их ситуация стабилизировалась, они находятся в больнице. За сегодняшний день также мы получили некоторых раненых. Но орков на этом направлении умирает очень много.

— Почему эти штурмы, как вы видите, происходят в новогодние дни? Похоже, что они интенсифицировались.

— Да. Я так понимаю, у них у руководства был такой маленький приказ «поздравить» защитников Украины с новогодними праздниками. Они пробовали совершить некоторые штурмы. Но на нашем направлении именно там, где стоит батальон Свобода, а также наши смежники — 28-я бригада, им этого не удалось. Все атаки неприятельские были отбиты. Враг понес тяжелые потери, а это именно ЧВК Вагнер, и был отброшен. То есть сейчас ситуация стабилизируется. Сейчас мы заняли оборону и не сдали ни одной нашей позиции.

— Говоря о той информации, которую на прошлой неделе озвучивал Институт изучения войны. О том, что как-то им казалось, что под Бахмутом наступление россиян истощается. Замечаете ли вы это? Или на основе таких штурмов такого вывода точно сделать нельзя?

— Учитывая общее, за несколько недель, действительно враг немного задыхается. У него не хватает объемов боекомплекта, которые он стрелял месяц, два месяца назад. Мы действительно наблюдаем и на этом направлении, и коллеги нам подсказывают по другим направлениям, что сейчас артиллерия, минометы, танки и вообще людей стало немного меньше. Это связано с постоянным уничтожением подвоза боекомплекта. Это связано с тем, что зеков становится все меньше и меньше. Мобилизированных сюда подвозят действительно поменьше.

Враг уже так бездумно не штурмует, как он штурмовал несколько месяцев назад. Все-таки по чуть-чуть, но они научились, как оно говорят, беречь своих, или я не знаю, как это назвать. То есть они бездумно сейчас не отправляют по 70 по 100 военнослужащих в день. Просто чтобы штурмовать силой, огневым штурмом забрать позиции. Потому что у нас огневые средства очень хорошо работают. И иногда мы даже не подпускаем вражескую пехоту к нашим побратимам.

— А за счет чего у них истощается? За счет того, что действительно очень хорошо отработали по складам? Немного раньше были прилеты публично заявлены и по Кадиевке, и по Ирмино. Это Луганская область как раз в направлении бахмутской агломерации.

— Именно так. HIMARS работают очень хорошо. Очень точные попадания. Действительно у россиян, даже по перехватам, очень большие проблемы с боекомплектами: боеприпасов к минометам не хватает. То есть их собратья там просят прикрыть отход, а они говорят: у нас нет комплектов, мы не можем стрелять. Это чувствуется, что действительно HIMARS работают на этом направлении, я вообще надеюсь, что по всем направлениям наших Сил обороны, довольно хорошо.

И в ближайшее время все-таки на этом направлении мы надеемся, что мы не просто будем сидеть в окопах, а пойдем в какие-то штурмовые действия. Так как я вижу по другим направлениям, кроме бахмутского, плюс минус какие-то штурмовые действия происходят. Мы захватываем территорию. На этом направлении мы просто сдерживаем нашествия врага, которые двигаются на нас очень большим количеством. Очень большим.

— О логистических вопросах поговорим у россиян. Если у них есть проблемы с боекомплектами, значит, логистика не справилась с тем, чтобы доставлять боеприпасы. С чем это связано, как вы думаете: погода или другие причины?

— Какие-то другие причины, которые я сейчас, к сожалению, не могу озвучивать. Есть много причин, они связаны и с погодой. Понимаете, несколько аукционов, которые помогают нам не только на этом направлении, но и на других. Очень много групп, помогающих нам. Много высокоточного оружия, которое как только видит где-то скопление вражеских складов, сразу их уничтожает.

Также сказывается погода на этом направлении: очень мерзкая, ребята в болотах. Но из-за этого болота нельзя настроить хорошую логистику. Также помогают некоторые неравнодушные люди. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время будет еще больше пылать, умирать и тому подобное.

— Мы с вами раз в две недели общаемся. Я проверил прошлый эфир радио, вы говорили, что как раз такая гнусная погода, она приводит к большому количеству больных бойцов.

В конце концов, об этом говорил, например, и Петр Кузык, как раз ваш побратим, тоже воюющий под Бахмутом. Что сейчас изменилось? Улучшается или ухудшается ситуация с самочувствием наших бойцов?

— Нет. Плюс минус как болели, так и болеют. Плюс минус, как и сидели голодные, злые, недокормленные, так и сидим. Но мы все понимаем, что нужно это делать — мы должны сидеть здесь. Мы должны защищать наши границы. Мы должны остаться здесь и защищать свою страну. Но действительно ребятам в окопах сейчас очень сложно.

Эта погода, все эти недосыпания по три-четыре дня, когда невозможно поспать, штурмовые действия происходят каждый день. Они плохо отражаются на здоровье, самочувствии воинов. Иногда такое бывает, что даже когда тебя выводят на вторую, третью линию, чтобы просто отдохнуть, ты еще раму собрать целый день не можешь. Потому что организм очень сильно истощен.

— Чем мы можем помочь в тылу?

— Больше ночных дронов, которые нам сейчас очень сильно помогают. Я просто благодарю всех волонтеров, которые помогли батальону Свобода в составе 4-й бригады оперативного назначения с ночными дронами. Это именно Mavic 2 Enterprise, Mavic 3 Thermal. Друзья, вы просто невероятны. Вот все волонтеры, которые хотя бы копейку задонатили или просто передали дрон, вы просто дивные люди. Я вам безгранично благодарен.

Эти птички нам спасают не только жизнь, но и спасают от окружений и помогают уничтожать врага. Просто ночью качество не может быть эффективным, как днем. Да, у нас есть огневые средства, которые прикрывают. Да, мы ценим своих побратимов. Да, мы стараемся максимально отрабатывать и помогать. Но когда ночью на позиции идет 20−30 россиян и мы их не видим, это для ребят очень сложно.

Поэтому я благодарю всех, кто помогает и с Mavic, с дронами с ночным прибором видения. И с машинами, которые нам здесь помогают вывозить тяжелых 300-х и заниматься логистикой. Поэтому все, кто помогают: вы верьте, вы лучшие и вы действительно ускоряете нашу победу.