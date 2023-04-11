Сражение за Бахмут. Рассказ бойца с передовой о ситуации в городе, новой «волне трупов» россиян и попытках взять ВСУ в клещи

11 апреля, 10:22
NV Премиум
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Украинский танк на позициях недалеко от Бахмута, Донецкая область, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Украинский танк на позициях недалеко от Бахмута, Донецкая область, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Автор: Василий Пехньо

Россияне и дальше пытаются продвигаться вглубь Бахмута, используя «насыпи» из трупов собственных солдат и сузили свои удары на небольшой участок фронта, об этом в интервью Radio NV рассказал Юрий Сиротюк, военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ.

— Хочу поговорить с вами по поводу оперативной ситуации в городе. 40 атак в общей сложности провели россияне за минувшие сутки, 20 из них — на Бахмут. Кажется, что в общей сложности это много, но по сравнению с месяцем, двумя месяцами назад, гораздо больше происходило атак на Бахмут, около сотни, если не ошибаюсь. То есть интенсивность даже по цифрам уменьшается. Так ли это ощущается на поле боя или нет?

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— Нет, не чувствуется уменьшение интенсивности. Напротив, поле боя сузилось, противник может обстреливать любой сектор в городе и в его окрестностях с севера, востока, юга. Соответственно, западная часть города, которую мы контролируем, окрестности, дорога на Константиновку через Ивановское, дорога на Хромово. Противник может просто более концентрированно вести свои атаки на более узких участках фронта.

Теги:   Донбасс Россия Украина Российско-украинская война Бахмут Радио NV Война России против Украины

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