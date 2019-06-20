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Билецкий подал в суд из-за возвращения харьковскому проспекту Григоренко имени Жукова

Сегодня, 17:33
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Билецкий подал в суд из-за возвращения харьковскому проспекту Григоренко имени Жукова - фото

НВ

Андрей Билецкий

Народный депутат Андрей Белецкий подал иск в Харьковский окружной административный суд из-за решения Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени советского маршала Жукова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Нардеп требует признать незаконным соответствующее постановление и отменить акт органа местного самоуправления.

«Георгий Жуков — советский генерал, получивший прижизненную кличку „Мясник“ и вошел в настоящую, лишенную от мифов советизации, историю как палач украинского народа. Он лично посылал на верную смерть сотни тысяч украинцев», — заявил Билецкий.

Напомним, что в среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Теги:   Харьков Андрей Билецкий

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