Билецкий подал в суд из-за возвращения харьковскому проспекту Григоренко имени Жукова Сегодня, 17:33 Цей матеріал також доступний українською НВ Андрей Билецкий НВ

Народный депутат Андрей Белецкий подал иск в Харьковский окружной административный суд из-за решения Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени советского маршала Жукова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Нардеп требует признать незаконным соответствующее постановление и отменить акт органа местного самоуправления.

«Георгий Жуков — советский генерал, получивший прижизненную кличку „Мясник“ и вошел в настоящую, лишенную от мифов советизации, историю как палач украинского народа. Он лично посылал на верную смерть сотни тысяч украинцев», — заявил Билецкий.

Напомним, что в среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.