Билецкий анонсировал полноценное объединение националистов Сегодня, 01:27 Цей матеріал також доступний українською НВ Андрей Билецкий НВ

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий заявил, что после выборов начнется работа над полноценным объединением в блок националистических сил.

Об этом сообщает телеканал 112.

«Объединение — это создание единой структуры в ближайшем будущем. Поэтому сразу после окончания избирательного процесса начнется процесс объединения националистических структур в единый национальный блок», — заявил Билецкий.

Он также отметил, что в данный момент Нацкорпус «делегирует» своих представителей в партию Свобода для участия в досрочных парламентских выборах.

«Все партии, Правый сектор, ДІЯ или Национальный корпус, делегируют своих представителей в ВО Свобода на данную минуту. Совершенно верно», — заявил Билецкий.

Ранее стало известно, что ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.