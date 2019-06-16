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Билецкий анонсировал полноценное объединение националистов

Сегодня, 01:27
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Билецкий анонсировал полноценное объединение националистов - фото

НВ

Андрей Билецкий

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий заявил, что после выборов начнется работа над полноценным объединением в блок националистических сил.

Об этом сообщает телеканал 112.

«Объединение — это создание единой структуры в ближайшем будущем. Поэтому сразу после окончания избирательного процесса начнется процесс объединения националистических структур в единый национальный блок», — заявил Билецкий.

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Он также отметил, что в данный момент Нацкорпус «делегирует» своих представителей в партию Свобода для участия в досрочных парламентских выборах.

«Все партии, Правый сектор, ДІЯ или Национальный корпус, делегируют своих представителей в ВО Свобода на данную минуту. Совершенно верно», — заявил Билецкий.

Ранее стало известно, что ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Теги:   Андрей Билецкий ВО Свобода

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