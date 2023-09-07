«Бред». В Bihus.Info ответили на обвинения заместителя главы ОП Шурмы относительно расследования якобы по заказу Коломойского 7 сентября, 14:47 NV Премиум В Bihus.Info ответили на обвинения заместителя главы ОП Шурмы относительно расследования якобы по заказу бизнесмена Коломойского (Фото:Коллаж NV / Офис президента Украины / Alexandr Senko / NV)

Редактор и журналистка проекта Bihus.Info Алиса Юрченко в эфире Radio NV назвала бредом слова заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, который обвинил расследователей в «создании материала по заказу олигархов».

«Господин Ростислав сказал абсолютный бред о том, что за этим расследованием стоят олигархи. Это такая же теория заговора, как и любые другие конспирологические теории, которые распространялись, например, во время ковида и вакцинации, или теории о плоской земле. То есть человек попытался сместить фокус с фактов, которые обнародованы в расследовании, на то, что это расследование кому-то выгодно», — объясняет Юрченко.

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Журналистка уверяет, что никакие деньги олигархов никогда не стояли за Bihus.Info.

«Во-вторых, источники, от которых мы получали информацию о том, что эта ситуация произошла, не связаны с кем-либо из энергетических олигархов — ни с Коломойским, ни с Ахметовым, ни с любым другим».

Юрченко считает, что Шурма намекал именно на Коломойского, который тем временем уже пять суток находится в СИЗО.

«Я это делаю на основании тех данных, которые мне озвучивали, что он озвучивал непублично. То есть якобы он считает, что речь идет именно о Коломойском. Во-вторых, он говорил в публичном интервью об олигархе или олигархах, которые потеряли активы. Насколько я помню, Ахметов ничего не терял. Коломойский что-то потерял, например, Укрнафту. Я думаю, что речь идет о нем. В любом случае за этим материалом не стоит ни Ахметов, ни Коломойский, ни любые другие олигархи», — добавила Юрченко.

С детальным опровержением всех обвинений Ростислава Шурмы можно ознакомиться в интервью NV с Алисой Юрченко.