Крестьянка, террористка, дипломат. Как украинка из-под Бахмута казнила российского генерала и подписала мир с Германией в Первую мировую

Украинская революционерка Анастасия Биценко (Камериста), которой исполняется 150 лет, прошла царскую каторгу за убийство саратовского генерала-мясника , а на мирной Брест-Литовской конференции была единственной женщиной среди делегатов всех стран. Но сталинские чистки она не пережила.

Анастасия Камеристая родилась 29 октября 1875 года в зажиточной крестьянской семье в селе Александровка Бахмутского уезда. Отец не жалел средств на образование дочери, поэтому сначала она училась в женской гимназии в Екатеринославе, а в 18 лет отправилась в Москву, поступив на университетские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц.

Девушка мечтала быть учительницей начальных классов в родном селе, однако судьба распорядилась иначе. В 22 года она стала женой Михаила Биценко, студента сельскохозяйственного института и активного эсеровского агитатора. Политика мало интересовала Анастасию, но она была неравнодушной и не могла стоять в стороне от чужих страданий. Когда в 1899 году в Казанской губернии вспыхнул голод — поехала туда вместе с мужем и лично организовала общественные столовые, раздавая еду.

Возможно именно тогда сочувствие молодой женщины переросло в гнев против социальной несправедливости. И уже скоро о Биценко заговорили как о жестокой террористке и одной из самых опасных женщин Российской империи.