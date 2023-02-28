«Угроза нацбезопасности». Безуглую хотят отозвать из комитета безопасности Верховной Рады — документ 28 февраля, 16:26 Марьяна Безуглая (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, который предлагает отозвать народного депутата из фракции Слуга народа Марианну Безуглую из комитета национальной безопасности, обороны и разведки.

Инициатором проекта постановления выступил «слуга народа» Федор Вениславский.

«Принятие данного проекта акта призвано обеспечить эффективную работу Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в условиях военного положения, устранить потенциальные угрозы национальной безопасности Украины», — говорится в пояснительной записке.

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Согласно пояснительной записке, Безуглая 16 февраля предоставила комитету ложную информацию о предварительном согласовании ею с ГУР МОУ редакции законопроекта № 4210, подготовленного ко второму чтению. Указанный законопроект предлагает в период действия военного положения обеспечить возможность назначения министром обороны Украины военного без его отставки со службы. Документально она подтвердить свои слова не смогла. В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ГУР МОУ не поддерживает законопроект № 4210.

«Таким образом… Безуглая Марьяна Владимировна сознательно ввела в заблуждение народных депутатов Украины — членов Комитета…, что само по себе содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины», — говорится в пояснительной записке.

Там также сказано, что такие действия Безуглой, совершенные для побуждения депутатов к принятию или не принятию решений по рассматриваемым комитетом вопросам, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

«Такие действия народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ею, как замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, своих обязанностей, а ее дальнейшая работа в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки создает угрозы национальной безопасности Украины в условиях военного положения», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Безуглая заявила, что вместе с коллегами рассматривает возможность исключить нардепа Сергея Левочкина из состава оборонного комитета Рады.

По словам Безуглой, Левочкин не посещает заседание комитета и не имеет допуска к гостайне. Впрочем, даже его формальное членство в комитете она считает неприемлемым.