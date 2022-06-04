Нардепка от Слуги народа Безуглая принимает участие в командовании войсками на востоке Украины — журналисты Бутусов и Соколова 4 июня, 18:38 Цей матеріал також доступний українською «Слуга народа» Безуглая якобы участвует в командовании войсками близ Северодонецка (Фото:Янина Соколова / Facebook)

Нардеп от партии Слуга народа заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая находится в командном пункте ВСУ на одном из участков фронта на востоке Украины и принимает непосредственное участие в постановке боевых задач командирам подразделений, сообщила журналистка, ведущая 5 канала Янина Соколова. Эту информацию также подтвердил главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

Как сообщила в Facebook Соколова, представительница президентской партии контролирует военные операции в Северодонецке Луганской области. Журналистка опубликовала фото Безуглой, которое, по ее словам, сделано в командном штабе на востоке страны.

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«Это фото мне прислали друзья военные. На нем депутат от партии слуга народа Марьяна Безуглая, которая темным рыцарем от офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии кто где и как должен быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху"», - пишет Соколова.

Фото: Янина Соколова / Facebook

Она высказалась против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей.

«Какого черта политик влияет на дела не его прихода, не ясно. И почему офис президента шлет туда эту даму, если есть годами проверенные, натренированные, профессиональные командиры — не понятно самим командирам. Но самое главное: кто будет нести ответственность за последствия указаний этой дамы на фронте. Повторюсь, это фото мне прислали военные. Которые категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей», — отметила журналистка.

Соколова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Если Вы не в курсе, обратите внимание, пожалуйста. Доверие руководящего состава между собой, генштаба и Минобороны, не нуждается в политиках-агентах. Тем более в воюющей стране есть немало дел в комитете ВР, в который входит Безуглая. Военные сами справятся».

Фото: Пост Янины Соколовой в Facebook / скриншот

Информацию о пребывании «слуги народа» Безуглой в командном пункте на фронте и ее участие в постановке боевых задач командирам подразделений подтвердил журналист Юрий Бутусов.

По его информации, для обеспечения деятельности Безуглой на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с нардепкой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка.

Бутусов также высказался против вмешательства политиков в военное управление:

"Это могут подтвердить значительное количество военнослужащих, а фото Марьяны из КСП военной части обнародовала сегодня Янина Соколова. Очень досадно, что некоторые руководители решили "усилить" армию путем направления на определенные участки "комиссаров". Это не способствует профессиональным решениям, вмешательство политиков в военное управление на тактическом уровне – это некомпетентность", — написал журналист

«Если вы хотите морально поддержать бойцов, ведущих бой, то надо большинство народных депутатов хотя бы на пару дней направлять на передовые КСП рот и взводов, непосредственно выполняющих боевые задания на направлениях ударов противника, уверен, это быстро придаст необходимое представление о современной войне и лишит желания вмешиваться в боевое управление. Ибо надо вдохновлять личным участием и личным присутствием там, где опасно для бойцов, а руководить должны те, кто несет ответственность. Прекращайте эти игры жизнями», – добавил Бутусов.

Фото: Пост Юрия Бутусова в Facebook / скриншот

В посте, опубликованном днем 4 июня после публикаций Соколовой и Бутусова, Безуглая написала, что как член Комитета ВРУ «в эти сложные для безопасности государства и граждан времена считает обязательным для себя, в том числе и работать на востоке страны».

Она также сообщила, что является резервистом ОР-1 после мобилизации в 2015 году, но не призвана сейчас, поскольку является народным депутатом.

«Итак, это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий. Я уже объясняла и повторю. Если кому-то из оппозиционных Президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне производить раскол и обвинять кого-то, что он находится в зоне боевых действий, это за гранью», — считает нардепка.

В комментариях Безуглая добавила: "Никаких приказов не отдаю, конечно. Контроль и помощь".

Фото: Марьяна Безугла / Facebook

Ранее нардепка от Слуги народа Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook сообщала, что она находится на востоке Украины. В частности, Безуглая постила фото из Лисичанска и Северодонецка Луганской области, где сейчас идут ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами, поскольку Кремль стремится полностью захватить область.

Фото: Марьяна Безугла / Facebook

Ранее Марьяна Безуглая вызвала большую волну критики из-за предложенного ею законопроекта 7351, предусматривавшего изменения в устав ВСУ по разрешению командирам применять оружие для прекращения уголовного нарушение (что включает неповиновение, сопротивление, применение насилия или дезертирство), если другим способом его прекратить невозможно. В предложении Безуглой из нынешней редакции исключался пункт о том, что в случае применения оружия это не должно приводить к смерти военнослужащего.

Фото: Законопроект 7351

Критики отмечали, что это фактически легализировало бы расстрелы военнослужащих за неисполнение приказов.

Из-за шквала критики Безуглая отозвала законопроект. В своем Facebook нардепка пояснила, что своей инициативой стремилась защитить командиров, применивших оружие «для спасения подчиненных», что повлекло за собой гибель военного, совершившего нарушения.

Журналист и главред Цензор. Нет Юрий Бутусов был среди тех, кто публично критиковал Безуглую за вышеупомянутое предложение. Через несколько дней после этого журналист сообщил, что ему запретили посещать воинские части на передовой.

Бутусов заявил, что подобные указания передали командирам на передовую в устной форме. По словам журналиста, приказ о запрете посещать военные части на передовой был сделан сразу после фейсбук-сообщения нардепки Безуглой.

Безуглая в своем сообщении в Facebook заявила, что СБУ должна открыть дело в отношении Бутусова из-за информации, которую он распространяет.

«Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла… Иван Баканов, это позор», – заявила Безуглая 27 мая.

Фото: Марьяна Безугла / Facebook

Бутусов считает, что причиной обращения Безуглой стала его критика законопроекта, который народный депутат внесла по поводу права командирам применять в боевой обстановке средства принуждения, в том числе оружие по отношению к подчиненным. Он добавил, что сейчас неизвестно, в чем именно его обвиняет Безуглая. Ее заявление он расценивает как давление на себя и угрозу. Журналист добавил, что СБУ пока не обращалась к нему из-за заявления Безуглой.



Нардепка от «слуг», расследовавшая дело «вагнеровцев». Кто такая Марьяна Безуглая?

Марьяна Безуглая в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва по 217 округу (Оболонский район города Киева) от партии Слуга народа как беспартийная. Член одноименной фракции. С 10 ноября 2019 года — член партии.

Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По данным движения ЧЕСТНО, по состоянию на 2019 год работала в Министерстве обороны Украины в должности старшего инспектора по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности МО и Генерального штаба ВСУ.

Работала по медицинскому направлению в Проектном офисе реформ при Министерстве обороны Украины, была руководителем программы Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.

Окончила Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца по специальности Лечебное дело. Также окончила Международную программу лидерства Государственного департамента США Здравоохранение и маргинализированные популяции.

Нардепка Безуглая в июле 2021 года возглавила временную следственную комиссию, которая расследует дело « вагнеровцев» о возможном срыве спецоперации, подготовленной украинской разведкой, по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе.

Украинские власти долгое время отрицали эту спецоперацию. В то же время Юрий Бутусов утверждал, что спецоперация украинских спецслужб была, а Янина Соколова даже обнародовала аудиозапись, на которой предположительно зафиксированы переговоры наемников с оперативником СБУ вербовавшим их под прикрытием. В конце концов, Бутусова и Соколову вызвали на допрос в ДБР по делу о разглашении секретных сведений.

10 сентября 2021 года Безуглая, как председатель следственной комиссии Рады, рассказала, что это была не спецоперация, а «специальное мероприятие» СБУ и ГУР Минобороны с целью извлечь из территории России людей, которые, как считается, участвовали в вооруженных конфликтах, в том числе на Донбассе.

Юрий Бутусов также обвинял следственную комиссию во главе с Безуглой в давлении на экс-главу ГУР Министерства обороны Василия Бурбу, который сначала на заседании ВСК, а впоследствии публично подтвердил, что утечка информации, приведшая к срыву предполагаемой спецоперации, произошла из Офиса президента Украины.

Безуглая заявила, что оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела.



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