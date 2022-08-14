Нардеп от Слуги народа Безуглая заявила, что обратилась в СБУ относительно «некоторых волонтеров»: в чем суть конфликта

14 августа, 13:12
Нардепка от Слуги народа Марьяна Безуглая вступила в публичный конфликт с некоторыми волонтерами и политиками (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Нардепка от Слуги народа Марьяна Безуглая вступила в публичный конфликт с некоторыми волонтерами и политиками (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Народная депутат из фракции Слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что обратилась в СБУ с просьбой изучить деятельность некоторых волонтеров относительно «подрыва нацбезопасности». Это вызвало возмущение среди ряда украинских волонтеров, военнослужащих, нардепов и блоггеров.

13 августа Безуглая опубликовала в Facebook пост в котором обвинила ряд волонтеров в «расшатывании общества».

"Есть несколько десятков (сколько  таких?) «волонтеров»-политиков, «лоббистов», «коронованных», которые могут лоббировать определенные компании, политические силы, расшатывать общество и т.д. Некоторые из них вообще «профессиональные» с 2014 года", — написала Безуглая.

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Нардеп вспомнила свой спор с известной волонтером Даной Яровой в комментариях в Facebook под постом нардепа от Евросолидарности Ирины Геращенко о закупке бронемашин фондом семьи Порошенко.

Безуглая назвала пиаром закупки для армии со стороны одного из лидеров оппозиционной политсилы, имя которого нардеп не уточняет, однако судя с поста речь идет о лидере Евросолидарности экс-президенте Петре Порошенко.

Она также намекнула на якобы "фейковое волонтерство" Даны Яровой. Также нардеп подчеркнула, что футболка Яровой стоит 11 тысяч гривен и отметила, что это только подтверждающий факт «зарабатывание на волонтерке».

Спор в комментариях под постом перерос во взаимные политические обвинения со стороны «слуги народа» Безуглой и нескольких нардепов от Евросолидарности.

По словам Безуглой после этого спора якобы «начали раскрываться связи и однотипные нарративы» от «политизированной сети».

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Она добавила в частности скриншоты постов нардепа от Евросолидарности Яны Зинкевич, экс-нардепа и блогера Борислава Березы, волонтеров Даны Яровой, Наталии Юсуповой, Тимофея Златкина и Мирослава Гая, военнослужащего и представителя расследовательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука.

Безуглая добавила, что эта, по ее словам, «политизированная сеть» использует «синхронно единый подход — разъединение военно-политического руководства государства и подмену понятий», продвигая в частности нарратив о том, что «ВСУ отдельно, а политическое руководство отдельно, чтобы успехи ВСУ не связывать с Верховным Главнокомандующим, а вот все неудачи, наоборот, связывать».

Безуглая сообщила, что направила в СБУ обращение с требованием исследовать связь между рядом волонтеров, поскольку эта «сеть скоординированных действий», по ее словам, несет угрозу нацбезопасности.

«Посылаю в СБУ обращение по исследованию этого вопроса (и „сети“) как несущего угрозу национальной безопасности. Подобные явления – идеальный плацдарм для работы РФ по внутренней дестабилизации страны. Как заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не могу стоять в стороне», — говорится в посте Безуглой.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid0AGCg5uaZjpLCy4fcZta6JJ46RL6bkoq3hh7sbuwYFRyujniLLQcB3Du4CXRc71USl

На обращение Безуглой в СБУ по поводу ряда волонтеров отреагировала народная депутат Ирина Геращенко, опубликовав заявление от партии Европейская Солидарность.

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Геращенко заявила, что связи между упомянутыми «в грязном посту» Безуглой лицами очевидны: «Все они — сознательные Граждане Украины, которые с 2014 за нее борются, воюют на фронте или волонтерят, эвакуируют раненых и оказывают им первую медицинскую помощь».

Представительница Евросолидарности добавила, что намеки Безуглой на «коммерческие связи» и «подрыв единства и нацбезопасности» — «это уже не болезненный бред на своей странице в соцсетях, а реальные обиды воинов и волонтерского сообщества, конкретный пример языка ненависти и вражды во время войны, противопоставление частей общества, имеющих разные политические взгляды, но сегодня объединившиеся вокруг защиты страны от врага-оккупанта».

«Уже не анонимные телеграмм-каналы Банковой, а вполне реальные высокопоставленные представители партии власти публично обесценивают помощь Петра Порошенко и нашей команды армии, освобождение нами заложников и тот факт, что мы не допустили полномасштабного российского вторжения, удерживая шаткий мир политико-дипломатическими переговорами, называя активную, патриотическую часть общества "порохоботами". Марьяна позволяет себе среди прочего и эйджистские заявления», — написала Геращенко.

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В ее сообщении говорится, что Евросолидарность требует публичных извинений от Безуглой, а также ожидает «ответственной позиции» от руководства партии Слуга народа.

«Наша команда с пониманием относилась к человеческой незрелости госпожи депутатки, уважая выбор киевлян, делегировавших ее в парламент. Но всему есть предел. Мы не позволим никому оскорблять и презирать наших воинов и волонтерское сообщество. … Мы требуем публичных извинений от Безуглой по отношению к Яне и другим волонтерам, а от руководства партии СН ожидаем ответственной позиции по отношению к их партийцам. Ожидаем, что вы дадите оценку заявлениям своей коллеги и отмежетесь от них», — говорится в сообщении.

«Требуем от власти прекратить колоть общество через своих полезных идиотов», — отметила нардепка.

Геращенко добавила, что СБУ сейчас должна заниматься коллаборантами и предателями, а не "исследовать связи волонтеров и военных".

Волонтерка Дана Яровая в ответ написала, что стала мишенью для нападок Безуглой явно неслучайно. Волонтер отметила, что намерена пойти в политику и рассматривает предложения.

«Офис президента, судя по травле именно меня, почему-то считает меня серьезным оппонентом», — написала Яровая в фейсбуке, назвав Безуглую "говорящей головой" руководителя ОП Андрея Ермака.

Также среди вероятных причин возникновения конфликта она указала то, что сообщила в соцсети о вызове на допрос в СБУ генерала Дмитрия Марченко, которого обвиняют в якобы разглашении секретных планов.

Яровая также выставила на аукцион и уже продала «скандальную» футболку за 39 920 грн (покупатель - эксглава Нафтогаза Андрей Коболев) и заявила, что передаст вырученные средства в поддержку ВСУ.

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Спикер волонтерского сообщества Inform Napalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook написал, что «Офис Президента Украины в лице Марьяны Безуглой объявил войну волонтерскому движению в Украине». Он также требует извенений от Безуглой.

«Заявления депутата от партии Слуги народа Марьяны Безуглой в сторону моей сестры-волонтерки Даны Яровой, соответствующие стилю Безуглой - без аргументации и доказательств, воспринимаю как оскорбление волонтеров, которые в отличие от госпожи Марьяны действительно помогают ВСУ. Поскольку госпожа депутат является должностным лицом, я публично требую публичных ее извинений», — говорится в сообщении Макарука.

Блогер и внефракционный народный депутат Украины VIII созыва, а ныне военнослужащий Борислав Береза также выразил свою поддержку Дане Яровой.

«Безуглая позволяет себе нападать на волонтеров. Это очевидный перебор. Безуглая — это эталонный апофеоз некомпетентности, соединенный с театром абсурда. В любом случае идиот остается идиотом, даже если у него есть мандат народного депутата. Но этот идиот заигрался. И я советую Офису президента Украины принять во внимание поведение Безуглой. Потому что если ей повсюду считаются заговоры, а самомнение мешает адекватно воспринимать реальность, то без профессиональной помощи психиатра она не справится», — написал Борислав Береза.

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14 августа в новом посте Безуглая ответила на возмущение со стороны ряда политиков и общественных деятелей по поводу ее обращения в СБУ.

«Интересная подмена понятий, что якобы у меня были заявления против волонтерского движения, что абсолютно не соответствует действительности», — написала Безуглая.

Она также повторила свои обвинения в причастности упомянутых лиц к одной "сети".

«Внутренняя сеть "меньшинства хейта" (языки вражды) продолжает себя раскрывать. Такая сеть, оказывается, имеет разные уровни синхронизации среди определенных (только определенных) «волонтеров», блогеров, журналистов и политиков, конечно. Одна из ключевых публичных ролей у Ирины Геращенко, что не просто не делает чести, а является предметом оперативного интереса по координации дестабилизационных процессов. Но это еще не все, есть определенные связи с бывшим главой МВД А. Аваковым. Остается надеяться, что это не так…», — говорится в сообщении нардепки.

Безуглая заявила, что «эти технологии должны уйти в прошлое», поскольку они создают риски «развития гибридизации войны в попытках со стороны РФ на фоне остатков политических интриг „старого стиля“».

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Конфликт Служба безопасности Украины (СБУ) Верховная Рада Волонтеры Нардепы Народные депутаты Спор Политические партии партия Слуга народа партия Европейская Солидарность

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