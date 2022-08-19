В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из «батальона Монако»

19 августа, 03:58
Игорь и Григорий Суркисы (Фото:gromuaorg/Twitter)

Игорь и Григорий Суркисы (Фото:gromuaorg/Twitter)

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая подала в Верховную Раду обращение с призывом лишить полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса.

«У меня тоже вопрос, почему «Батальон «Монако» до сих пор находится в Верховной Раде Украины. Подаю обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса», — заявила Безуглая.

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Народный депутат призвала коллег поддержать ее обращение подписями.

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По информмации Украинской правды, на Лазурном берегу сейчас находится «украинская диаспора миллиардеров и миллионеров», среди которых олигарх Константин Жеваго, нардеп от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, нардепы от ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Игорь Суркис Верховная Рада Григорий Суркис Вадим Столар

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