В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из «батальона Монако» 19 августа, 03:58 Игорь и Григорий Суркисы (Фото:gromuaorg/Twitter)

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая подала в Верховную Раду обращение с призывом лишить полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса.



«У меня тоже вопрос, почему «Батальон «Монако» до сих пор находится в Верховной Раде Украины. Подаю обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса», — заявила Безуглая.



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Народный депутат призвала коллег поддержать ее обращение подписями.

По информмации Украинской правды, на Лазурном берегу сейчас находится «украинская диаспора миллиардеров и миллионеров», среди которых олигарх Константин Жеваго, нардеп от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, нардепы от ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие.



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