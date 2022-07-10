Безуглая требует исключить Тищенко из Слуги народа за «создание схем на человеческом горе» 10 июля, 16:07 Безуглая взялась за исключение Тищенко из Слуги народа (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Народный депутат Марьяна Безуглая инициировала исключение своего однопартийца Николая Тищенко из Слуги народа. При этом она обвинила своего коллегу в причастности к мошенническим схемам и заявила, что обратилась к правоохранителям.

Об этом Безуглая написала в Facebook.

«Буду обращаться к председателю фракции Слуга народа о рассмотрении исключения из фракции и партии Тищенко Николая Николаевича, он же «титан», он же «велюр», он же «котлета», он же «коля оболонский», — написала она.

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Нардепка добавила, что в команде Слуги народа — «много замечательных людей», а Тищенко — «пятно, потемневшее в условиях войны».

Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Она обвинила Тищенко и Михаила Маймана, якобы командира добровольческого формирования № 14 территориальной общины Киева «Архангел Михаил», которого нардепка называет «Миша Моня», в наживании на войне.

«Возможно, несколько моих публикаций относительно мошенника Мони и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы. Эти люди, по-видимому, не теряли близких, они смеют делать „схемы“ на войне, человеческой надежде, горе, а иногда — неразборчивости. И там вопрос не только о наградном оружии, это вершина айсберга», — написала нардепка.

В связи с этим Безуглая обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что 9 июля была на допросе в Национальной полиции Украины, и призвала всех имеющих информацию о связи Тищенко и Маймана сообщить ее помощнику.

«В настоящее время правоохранительные органы прорабатывают проблему. Отдельно исследуем факт существования такого формирования», — написала Безуглая в Facebook.



Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

По словам Безуглой, самого Тищенко в Офисе президента «да-а-авно избегают».

Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Накануне Безуглая со ссылкой на источники писала, что Тищенко незаконно получил «наградное» оружие от Михаила Маймана. Депутат назвала последнего «аферистом, который выставляет себя командиром добровольческого формирования № 14 территориального общества Киева „Архангелы Михаила“ и вводит в заблуждение людей».

«Было ли это законно и как вообще случилась их кооперация, не знаю, но такой эпизод станет частью моего обращения и работы с правоохранительными органами. Может, наконец, рассвело и правоохранители сведут логические связи вместе. Война не спишет», — написала Безуглая.

Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Сам Майман в комментариях под сообщением заявил, что Безуглую вводят в заблуждение и используют как инструмент давления на правоохранительные органы.

«Ваш пост и резкие оценочные суждения по мне используются для легализации закрытия уголовного дела о моем похищении и пытках с требованием извиняться перед Кадыровым», — написал пользователь под ником Михаил Вениаминович Помогайбо.

Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Тищенко пока публично не комментировал обвинения своей коллеги. Только выставил общую фотографию с Безуглой, сделанную в стенах Верховной Рады на заседании 9 июля.



Фото: Николай Тищенко / Facebook

В июне Слідство.Інфо писало, что в начале войны Николай Тищенко в качестве волонтера привез одной из столичных тероборон несколько бронежилетов, которые после тестирований оказались непригодными для защиты во время войны. Тищенко позже ответил, что передал аналогичные бронежилеты на экспертизу, и они оказались качественными.

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