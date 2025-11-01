3000 км по железной дороге бесплатно. Зеленский анонсировал «зимнюю поддержку» для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит пакет программ для поддержки отдельных категорий граждан в зимний период. Об этом он заявил в своем обращении в субботу, 1 ноября.

По его словам, программы заработают уже в декабре.

«Я поручил правительству сформировать значимый пакет зимней поддержки, который будет доступен для людей уже в декабре. Сейчас мы определяем, какие именно элементы будут включены в эти программы», — заявил Зеленский.

В частности, предполагается прямая поддержка, подобная той, что была в прошлом году, которую граждане смогут потратить на самые насущные потребности. Кроме того, планируется запустить отдельную программу для наиболее уязвимых категорий: одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других социально незащищенных групп.

Зеленский также подчеркнул, что правительство обеспечит сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию для бытовых потребителей в течение зимнего периода, без повышений.

«Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от Укрзализныци — УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно», — отметил Зеленский.

Кроме того, правительство работает над расширением медицинских программ. В январе заработает проект чекапов от Министерства здравоохранения.

Зеленский поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября, чтобы граждане могли начать пользоваться программами.

С 10 декабря 2024 года украинцы получали по 1000 гривен («Тысяча Зеленского») на карточки Национального кэшбэка в рамках программы Зимняя еПоддержка. Программа действовала до февраля 2025 года.

Потратить средства можно было на оплату коммунальных, медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Кроме того, 1000 грн украинцы тратили и на благотворительность или на ВСУ.